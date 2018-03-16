В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ ЖКХ Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Обновленная галерея почета работников жилищно-коммунального хозяйства торжественно открыта на улице Пушкина в Пензе утром в пятницу, 16 марта. Фото: Uprgkh.pnzreg.ru В нее занесены 10 организаций и 20 передовиков отрасли. Приветствуя участников церемонии, заместитель председателя областного правительства Дмитрий Семенов поздравил присутствующих с приближающимся праздником — Днем работников бытового обслуживания и ЖКХ, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, 18 марта. Он поблагодарил представителей данной сферы за труд и отметил важную роль их работы. После этого Дмитрий Семенов вручил свидетельства отличившимся сотрудникам. Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в полдень в центре культуры и досуга состоится торжественное собрание по случаю приближающегося праздника. Нашли ошибку в тексте?

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