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В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ

11:35 | 16.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Обновленная галерея почета работников жилищно-коммунального хозяйства торжественно открыта на улице Пушкина в Пензе утром в пятницу, 16 марта.

В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

В нее занесены 10 организаций и 20 передовиков отрасли.

Приветствуя участников церемонии, заместитель председателя областного правительства Дмитрий Семенов поздравил присутствующих с приближающимся праздником — Днем работников бытового обслуживания и ЖКХ, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, 18 марта.

Он поблагодарил представителей данной сферы за труд и отметил важную роль их работы.

После этого Дмитрий Семенов вручил свидетельства отличившимся сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в полдень в центре культуры и досуга состоится торжественное собрание по случаю приближающегося праздника.
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