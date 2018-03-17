Виктор Кувайцев проверил готовность техники «Пензадормоста» к борьбе со снегом ЖКХ

Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев убедился, что специализированная техника предприятия «Пензадормост» и водительский состав находятся в состоянии полной готовности перед ожидающимся снегопадом.

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Директор МУПа Юрий Парастаев проинформировал мэра, что днем 17 марта на дорогах города работает 81 единица техники, в ночь с 17 на 18 марта будет задействовано 67, а в воскресенье на расчистку улиц будет брошено 79 спецмашин.

«В настоящее время наши сотрудники занимаются распределением песко-соляной смеси на тротуарах и последующей их очисткой, убирают от снега и наледи лестничные сходы, остановочные павильоны, ведут промывку ливнеприемных колодцев, вывозят снег», — цитирует Юрия Парастаева пресс-служба городской администрации.