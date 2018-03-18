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В Пензе на борьбу с последствиям снегопада брошено более 200 единиц техники — мэр

11:36 | 18.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Более 200 единиц техники задействовано в уборке городских улиц после снегопада, обрушившегося на Пензу в ночь на воскресенье, 18 марта. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе на борьбу с последствиям снегопада брошено более 200 единиц техники — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Коммунальщики практически сутки [работают] в таком непрерывном режиме. Мы сделали все, чтобы у нас дороги были в проезжем состоянии», — сказал он журналистам во время визита на избирательный участок №109, расположенный в школе №77.

Глава администрации города добавил, что начиная с 5.00, когда снегопад прекратился, основные усилия были направлены на очистку территорий, прилегающих к избирательным участкам.

«Все участки открыты, все работают в нормальных условиях, и мы переключились на уборку таких улиц, на которых у нас расположена малоэтажная застройка», — пояснил Виктор Кувайцев.

Он выразил особую благодарность тем управляющим компаниям, которые помогли городу техникой, а теперь приступают к очистке дворов от снега.

По словам мэра Пензы, в таком режиме спецтехника будет работать до завтрашнего дня, так как «есть проблема с перемещением по городу».

«Я хотел бы жителей попросить отнестись к этому ответственно. Это не из-за того, что кто-то недоработал», — отметил Виктор Кувайцев, добавив, что к 8.00 коммунальные службы «не могли убрать дорожку к каждому дому».
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