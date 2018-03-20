В Наровчате из-за неисправного оборудования пришлось отключить от газоснабжения жилой дом ЖКХ

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Специалисты в ходе межведомственного профилактического рейда отключили от газоснабжения жилой дом на улице Комсомольской в Наровчате Пензенской области в связи с использованием неисправного прибора.

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Целью проверки являлась оценка противопожарного состояния мест проживания и инструктажи с лицами, ведущими антисоциальный образ жизни, злоупотребляющими спиртными напитками, а также с неблагополучными семьями.

В результате рейда обследовано 18 домов и проинструктировано 34 человека.

Три человека привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.