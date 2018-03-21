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В Пензе прокуратура взяла на контроль отключение тепла в 210 домах и 19 соцобъектах

15:31 | 21.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением подачи теплоносителя в связи с устранением повреждений на теплотрассах в районах улиц Мирской и Ухтомского в Пензе.

В Пензе прокуратура взяла на контроль отключение тепла в 210 домах и 19 соцобъектах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства со ссылкой на данные филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», всего в зоне отключения оказались 210 многоквартирных домов, четыре учреждения здравоохранения, пять школ и десять детсадов на улицах Карпинского, Суворова, Ворошилова, Коммунистической, Бекешской, Герцена, Пролетарской, Луначарского, Дзержинского, Ухтомского и Плеханова.

Сотрудник прокуратуры следят за соблюдением требований о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.
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