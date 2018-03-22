В Пензе проанализировали потребность в модульных котельных ЖКХ

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Установка 130–150 модульных котельных требуется в Пензе для полного отказа от централизованного теплоснабжения. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

Фото: Penza-gorod.ru

«Начало каждого отопительного сезона показывает, что основной проблемой являются постоянные порывы на подведомственных магистральных сетях централизованного теплоснабжения. Модернизация существующей системы теплоснабжения и перевод на модульные котельные позволят обеспечить жителей города бесперебойным источником тепла», — сказал он в ходе заседания совета по инвестиционному развитию и предпринимательству, состоявшемуся в мэрии в четверг, 22 марта.

Андрей Гришин пояснил, что при установке модульной котельной поставщиком услуги становится эксплуатирующая организация.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев отметил, что опасения, связанные с трудностью оформления земли и выдачи разрешения на подключение к инженерным сетям, являются беспочвенными.

«Таких проблем нет. Хотя процедуры оформления необходимой разрешительной документации, которые определены законом, занимают определенное время, администрация города принимает все необходимые меры для сокращения сроков подготовительного периода», — сказал он.

Мэр также обратил внимание на то, что схема теплоснабжения города регулируется государством, и при установке модульной котельной в нее вносятся изменения.

«В Пензе планируется переход на модульные котельные, поэтому работа в этом направлении будет и дальше последовательно проводиться в соответствии с разработанным планом мероприятий», — добавил Виктор Кувайцев.

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По данным администрации Пензы, в 2016 году была начата работа по переводу ряда объектов на модульные котельные в связи с выводом из эксплуатации подвальных котельных. Такие мероприятия выполнены по адресам: улица Урицкого, 3А, улица Карла Маркса, 16, улица Захарова, 20, улица Набережная реки Пензы, 3А.

В 2017 году был реализован пилотный проект по установке газовых котлов наружного размещения для отопления жилого дома №7 на улице Пархоменко. Также проведены мероприятия по переводу многоквартирного дома №99 на улице Баумана на индивидуальное газовое отопление.

В рамках работы по переходу с централизованного теплоснабжения на модульные котельные определено 20 первоочередных тепловых пунктов, через которые запитано большое количество объектов соцкультбыта.

Во II квартале 2018 года планируется завершить перевод больниц №6, №5, №4 и №1.

Также в связи с выводом из эксплуатации тепловых сетей от котельных ЛПУ «Санаторий имени В.В. Володарского» и «Санаторий имени С.М. Кирова» необходимо перевести четыре жилых дома — №4 на улице Грибоедова, а также №9, №18 и №26 на улице Спартаковской — на другой источник теплоснабжения. На прилегающих земельных участках предполагается строительство трех модульных котельных.