Группа чиновников во главе с мэром прогулялась по центру Пензы, где убирают снег ЖКХ

Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Рабочая группа во главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым оценила ход уборки и вывоза снега с улицы Московской в субботу, 24 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба городской администрации, предварительно чиновники проехались по проспектам Победы и Строителей, а также улицам Аустрина, Гагарина, Окружной, Мира и некоторым другим.

По прибытии в центр города директор МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Вячеслав Голохвастов доложил, что на улице Московской задействованы четыре самосвала, лаповый снегопогрузчик, два минипогрузчика и трактор.

«Планируем за день закончить 70% от общего объема. Оставшуюся часть уберем в понедельник [26 марта]. Всего по городу от МУПа трудятся 30 человек, задействовано 15 единиц техники», — отчитался он.