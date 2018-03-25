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«Пензадормост» запустит асфальтобетонный завод в течение трех дней

13:27 | 25.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Асфальтобетонный завод, расположенный на одном из участков МУП «Пензадормост», планируется запустить в течение трех суток. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Парастаев.

«Пензадормост» запустит асфальтобетонный завод в течение трех дней

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приступили к подготовительным работам по подогреву битума», — проинформировал он мэра Пензы Виктора Кувайцева, посетившего асфальтобетонный завод в воскресенье, 25 марта.

Юрий Парастаев пояснил, что все необходимые материалы у МУПа есть.

В свою очередь Виктор Кувайцев отметил, что запуск завода позволит сэкономить время на приготовлении асфальтобетонной смеси и увеличить объемы ремонта дорог.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, мэр нацелил Юрия Парастаева на наращивание оборотных средств предприятия путем участия в различных муниципальных программах по грантовой поддержке социальных инициатив граждан и выполнению наказов избирателей.
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