В Кузнецке в рамках проекта по формированию комфортной среды благоустроят пять дворов ЖКХ

Кузнецк, 26 марта 2018. PenzaNews. Пять дворовых территорий будет благоустроено в Кузнецке Пензенской области в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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«Наибольший объем работ будет выполнен во дворе дома №64 на улице Победы. Там предстоит уложить асфальт на площади 1 тыс. 960 кв. метров и установить бордюры. Сумма затрат составит 2 млн. 936 тыс. рублей», — уточнили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что еще 2 млн. 232 тыс. рублей будет направлено на аналогичные работы во дворе дома №256А на улице Ленина.

«В 798 тыс. рублей обойдется асфальтирование и установка бордюров во дворе дома №49 на улице Гражданской. Около 400 тыс. рублей будет направлено на ремонт асфальтового покрытия на внутридворовой территории дома №165 по улице Ленина. 165 тыс. рублей предстоит вложить в асфальтирование территории, прилегающей к контейнерной площадке дома №53 по улице Маяковского», — пояснили в администрации Кузнецка.

В мэрии отметили, что проектно-сметная документация готова, она проходит экспертизу в Пензу.

«Аукционы по отбору подрядных организаций будут объявлены в апреле. Всего на ремонт дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет выделено 6 млн. 600 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.