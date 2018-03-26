Энергетики закончат ремонт и благоустройство участков в Пензе до конца недели ЖКХ

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Работы по благоустройству участков, где выполнялся ремонт теплосетей, планируется завершить в Пензе до конца текущей недели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Т Плюс».

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В нем отмечается, что плановый ремонт тепломагистралей ведется с целью повышения надежности сетей в критически важный момент отмерзания грунта.

«Для ПАО «Т Плюс» в приоритете — надежное теплоснабжение всех наших клиентов, поэтому работы ведутся сразу на нескольких участках с максимальной оперативностью. С учетом этого не всегда остаются ресурсы на проведение благоустройства «здесь и сейчас», но компания в любом случае выдерживает установленный законом нормативный срок благоустройства в 8 дней», — поясняется в тексте.

По словам технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева, в компании прикладывают максимум усилий для скорейшего завершения работ и надеются на понимание жителей.

«До конца недели планируем восстановить 26 участков разрытий. Первоочередное внимание будет уделено объектам по улицам Циолковского, Беляева, Куйбышева, Титова», — сказал он.

Ожидается, что восстановлением дорожного полотна будет заниматься МУП «Пензадормост», которое в настоящее время готовит к запуску асфальтобетонный завод.