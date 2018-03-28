Более 100 пензенских ТСЖ и ЖСК допустили нарушения жилищного законодательства ЖКХ

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. 102 из 115 проверенных Госжилстройтехинспекцией Пензенской области товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных (ЖСК) и иных кооперативов размещают сведения в государственной информационной системе ЖКХ не в полном объеме, что является нарушением.

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В частности, они должны предоставлять данные о финансово-хозяйственной деятельности, оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке и условиях их выполнения и ценах.

Кроме того, такие кооперативы и товарищества обязаны размещать в ГИС ЖКХ платежные документы, информацию о размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и имеющейся задолженности.

В отношении организаций, допустивших нарушения, приняты меры административного реагирования, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.