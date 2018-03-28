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Увеличение сумм за тепло в квитанциях за февраль в Пензе связано с погодой

16:30 | 28.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Увеличение сумм за потребленную тепловую энергию в квитанциях на оплату услуг ЖКХ за февраль 2018 года связано с низкой температурой воздуха, которая отмечалась в Пензе в последний зимний месяц. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в городе Саранске Вадим Носов.

Увеличение сумм за тепло в квитанциях за февраль в Пензе связано с погодой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В феврале в Пензе среднемесячная температура наружного воздуха составляла около -11ºС, а в январе — примерно -9ºС. Следовательно, потребление тепловой энергии выросло. Таким образом, холода значительно увеличили не только расходы теплоносителя, но и суммы горожан в квитанциях за тепло», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что расчеты за теплоэнергию производятся исходя из показаний общедомового прибора учета (ОДПУ), которые передаются управляющими компаниями в «ЭнергосбыТ Плюс» до 25 числа текущего месяца.

«Управляющие компании должны контролировать исправность ОДПУ, так как это их ответственность, а жители могут и обязаны проконтролировать работу УК», — отметил Вадим Носов.

По его словам, при отсутствии прибора учета расчет производится по нормативу — в данном случае сумма к оплате за тепловую энергию будет одинаковой на протяжении всего отопительного сезона, то есть с октября по апрель.

Вадим Носов добавил также, что дополнительные разъяснения по вопросам начисления платы за потребленные коммунальные ресурсы жители Пензы могут задать по телефонам, которые указаны в квитанции.
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