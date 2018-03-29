В Пензенской области ожидается обильный паводок ЖКХ

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Стремительное наступление обильного паводка прогнозируется в Пензенской области в ближайшее время из-за резкого потепления после затянувшихся холодов.

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В ходе заседания противопаводковой комиссии, состоявшегося в региональном Минстрое в четверг, 29 марта, начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова пояснила, что с начала апреля в Пензенской области ожидается значительное потепление. При этом, по ее словам, плюсовые температуры будут держаться даже ночью, что приведет к интенсивному таянию снега.

Валентина Неворотова уточнила, что ситуацию осложняет почва, промерзшая в некоторых местах на глубину более метра из-за сильных дождей в осенние месяцы и в декабре.

В районах ожидаемых подтоплений в Пензенской области в ближайшие дни будут развернуты круглосуточные посты наблюдения.

С началом половодья будет усилен производственно-лабораторный контроль качества питьевой воды и эксплуатации водопроводных сетей, сооружений и водоисточников в зонах возможного подтопления.

В предстоящие дни межведомственные комиссии возьмут на особый учет жилые дома в местах возможного подтопления, в которых проживают тяжелобольные люди, инвалиды, беременные женщины, а также престарелые граждане. Будут определены транспортные средства и места эвакуации в экстренном случае.

В муниципальных районах, где нет штатных спасателей, намечено создать мобильные спасательные группы.

К настоящему времени в Пензенской области уже подготовлены более 200 лодок и других плавсредств, более 300 единиц водооткачивающей техники, а также несколько тысяч деревянных пешеходных трапов и свыше 11 тыс. мешков с песком, сообщает пресс-служба правительства региона.