Городские субботники в Пензе состоятся 21 и 28 апреля ЖКХ

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Городские субботники в Пензе состоятся в рамках месячника по благоустройству 21 и 28 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно документу, администрациям районов города совместно с иными органами местного самоуправления необходимо организовать работу и контроль за благоустройством территорий.

Юридическим и физическим лицам предложено очистить от загрязнений и покрасить фасады, цоколи, водостоки, ограждающие элементы жилых и общественных зданий, а также выполнить санитарную уборку участков.

В период с 30 марта по 1 мая департаменту ЖКХ Пензы рекомендовано активизировать деятельность административно-технической инспекции и усилить контроль за своевременным восстановлением дорожного полотна в местах проведения земляных работ.

МУП по очистке города на период месячника организует бесплатное временное размещение мусора на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов за исключением промышленного и строительного мусора.

Муниципальному предприятию «Пензалифт» рекомендовано в ближайший месяц покрасить опоры контактной троллейбусной линии.