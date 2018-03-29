Городские субботники в Пензе состоятся 21 и 28 апреля
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Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Городские субботники в Пензе состоятся в рамках месячника по благоустройству 21 и 28 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.
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Согласно документу, администрациям районов города совместно с иными органами местного самоуправления необходимо организовать работу и контроль за благоустройством территорий.
Юридическим и физическим лицам предложено очистить от загрязнений и покрасить фасады, цоколи, водостоки, ограждающие элементы жилых и общественных зданий, а также выполнить санитарную уборку участков.
В период с 30 марта по 1 мая департаменту ЖКХ Пензы рекомендовано активизировать деятельность административно-технической инспекции и усилить контроль за своевременным восстановлением дорожного полотна в местах проведения земляных работ.
МУП по очистке города на период месячника организует бесплатное временное размещение мусора на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов за исключением промышленного и строительного мусора.
Муниципальному предприятию «Пензалифт» рекомендовано в ближайший месяц покрасить опоры контактной троллейбусной линии.