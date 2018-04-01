Улицы Пензы стало заливать водой ЖКХ

Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Дождь, пришедший на смену первоапрельскому снегопаду, усугубил дорожную обстановку в Пензе: в разных районах города наблюдаются локальные подтопления, что создает неудобства для пешеходов и автомобилистов.

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Ситуацию осложняет и то, что выпавший ранее снег не был вывезен со многих улиц до наступления плюсовой температуры.

Неблагоприятная погода стала испытанием для коммунальных служб и чиновников, отвечающих за городское хозяйство.

Несмотря на выходной день, в воскресенье, 1 апреля, в администрации Пензы состоялось совещание с участием представителей областной и городской власти. В частности, на нем присутствовали председатель правительства региона Николай Симонов, его заместитель Дмитрий Семенов и мэр Виктор Кувайцев.

Докладывая о принимаемых мерах по ликвидации подтоплений, директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев сообщил, что по городу распределено семь бригад.

«В настоящее время откачиваем воду на проспекте Строителей возле торгового центра «Лента», на перекрестке улиц Суворова и Урицкого, на улицах Львовской, Калинина, Терновского», — сказал он.

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Брошенные автомобили, мешающие уборке улиц

Кроме того, согласно озвученным данным, на улицах Ростовской, Тухачевского и у въезда на Свердловский мост задействованы рабочие МУП по очистке города.

По словам начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексея Михайлова, в распоряжении МУП по очистке города имеется восемь единиц техники, МУП «Пензадормост» — пять, МКП «Теплоснабжение города Пензы» — одна, у «Горводоканала» — восемь, а также по одной есть у «Пензенской горэлектросети», «Пензадизельмаша» и «Энергоснабжающего предприятия».

Он добавил, что коммунальщики располагают 93 мотопомпами, которые рассредоточены по всем районным администрациям и некоторым организациям, сообщает пресс-служба мэрии.