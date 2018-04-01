EN
01:11:07 Понедельник, 2 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Улицы Пензы стало заливать водой

14:15 | 01.04.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Дождь, пришедший на смену первоапрельскому снегопаду, усугубил дорожную обстановку в Пензе: в разных районах города наблюдаются локальные подтопления, что создает неудобства для пешеходов и автомобилистов.

Улицы Пензы стало заливать водой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ситуацию осложняет и то, что выпавший ранее снег не был вывезен со многих улиц до наступления плюсовой температуры.

Неблагоприятная погода стала испытанием для коммунальных служб и чиновников, отвечающих за городское хозяйство.

Несмотря на выходной день, в воскресенье, 1 апреля, в администрации Пензы состоялось совещание с участием представителей областной и городской власти. В частности, на нем присутствовали председатель правительства региона Николай Симонов, его заместитель Дмитрий Семенов и мэр Виктор Кувайцев.

Докладывая о принимаемых мерах по ликвидации подтоплений, директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев сообщил, что по городу распределено семь бригад.

«В настоящее время откачиваем воду на проспекте Строителей возле торгового центра «Лента», на перекрестке улиц Суворова и Урицкого, на улицах Львовской, Калинина, Терновского», — сказал он.

Фоторепортаж

Брошенные автомобили, мешающие уборке улиц

Кроме того, согласно озвученным данным, на улицах Ростовской, Тухачевского и у въезда на Свердловский мост задействованы рабочие МУП по очистке города.

По словам начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексея Михайлова, в распоряжении МУП по очистке города имеется восемь единиц техники, МУП «Пензадормост» — пять, МКП «Теплоснабжение города Пензы» — одна, у «Горводоканала» — восемь, а также по одной есть у «Пензенской горэлектросети», «Пензадизельмаша» и «Энергоснабжающего предприятия».

Он добавил, что коммунальщики располагают 93 мотопомпами, которые рассредоточены по всем районным администрациям и некоторым организациям, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В доме на улице Герцена в Пензе потушен пожар Мэр Пензы распорядился закрепить кураторов за каждой зоной подтопления
Мэр Пензы призвал обустроить максимум парковочных мест вблизи новой школы и больницы №4 Около 90 единиц техники брошено на федеральные трассы в Пензенской области из-за снегопада
Пензенская «Лагуна-УОР» обыграла «Снежану» в первом матче полуфинала ЧР В Пензе мужчина признался в краже денег с оставленной без присмотра карты
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама