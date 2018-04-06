Мэр Пензы, его заместители и другие чиновники вышли на уборку в рабочий день ЖКХ

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместители, а также руководители городских управлений и ведомств вышли на уборку территории, прилегающей к зданию администрации, и сквера имени А.С. Пушкина в пятницу, 6 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

«Весна, на улице хорошая погода, свежий воздух: самое время объединиться для общего дела — благоустройства нашего любимого города», — отметил Виктор Кувайцев, комментируя участие в акции.

Судя по кадрам, опубликованным на сайте администрации Пензы, сам мэр занимался ворошением снега, который пока еще остается лежать на газонах в сквере. Виктор Кувайцев зачерпывал его лопатой и бросал на тротуар, чтобы он быстрее таял.

Фото: Penza-gorod.ru

Его заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин также запечатлен с лопатой в руках. При этом чиновник оказался явно не готов к участию в санитарной пятнице. Об этом можно судить по деловому стилю одежды — костюму, начищенных до блеска ботинках на тонкой подошве и пальто нараспашку.

Фото: Penza-gorod.ru

Одежда двух других вице-мэров — Сергея Волкова и Магомеда Агамагомедова — также больше подходит для кабинетной работы.

Фото: Penza-gorod.ru

Сколько именно чиновников одновременно вышли в пятницу на уборку, не уточняется. Вместе с тем на одном из снимков, сделанных в сквере, лопатами орудуют 10 человек, а на других — у здания мэрии Пензы — их как минимум вдвое больше.

Фото: Penza-gorod.ru

Видно, что муниципальные служащие рассредоточились на дорожке, ведущей к главному входу, примерно на расстоянии метра друг от друга и ворошат снег на газоне.

У некоторых сотрудниц в руках метлы, однако какого-либо мусора на этой территории, которая обычно убирается коммунальными службами с особой тщательностью, не наблюдается.