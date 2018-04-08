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На реке Ардым в Пензе образовался затор

15:20 | 08.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Скопление льдин, стесняющее течение, образовалось в русле реки Ардым в микрорайоне Терновка в Пензе между автомобильным и железнодорожным мостами.

На реке Ардым в Пензе образовался затор

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 8 апреля, на место выехали глава администрации города Виктор Кувайцев и замначальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Александр Дерябин.

Для принятия решения по сложившейся ситуации проведено комиссионное обследование.

По словам Александра Дерябина, движение воды на данном участке затруднено из-за того, что образовалась пробка из многослойного скопления льдин и мусора.

Мэр поручил ежедневно наблюдать за проблемным участком и при необходимости своевременно устранить затор, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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