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В Нижнеломовском районе затопило 130 домов

14:22 | 09.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. 130 домов оказалось затоплено в Нижнеломовском районе Пензенской области, еще 57 — подтоплено. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

В Нижнеломовском районе затопило 130 домов

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Администрацией района подготовлены пункты временного размещения — в гостинице Нижнего Ломова, в доме ветеранов в Голицыно, в школе Пешая Слобода. Силами местной администрации проведен обход жилых домов. Дали согласие на возможное переселение в пункт временного размещения 35 человек. На сегодняшнее утро эвакуирована одна семья — семь человек», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 9 апреля.

Михаил Панюхин добавил, что в Иссинском районе произошел провал участка автодороги.

«Осталось без асфальтированного дорожного сообщения два населенных пункта — 36 домов, 49 человек, детей нет», — пояснил начальник ведомства, отметив, что имеется объездная полевая дорога.

«Объявлена чрезвычайная ситуация — так же, как и в Нижнем Ломове», — сказал он.

Михаил Панюхин добавил, что в Белинском районе подтоплено семь улиц в селе Поим — 84 жилых дома.

«В Среднеречье [подтоплено] 10 домов. Отрезана деревня Шипиловка — четыре дома, 10 человек. От эвакуации население отказалось. Доставка всего необходимого там организована», — сообщил начальник управления ЖКХ.

По его словам, в Сердобском районе из-за подъема уровня воды в реке Сердоба оказались подтоплены придомовые территории трех домов, на случай ухудшения паводковой обстановки подготовлены пункты временного размещения жителей.
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