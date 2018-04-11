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В Веселовке размыло дорогу

09:32 | 11.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Талые воды с полей Пензенского района, которые в большом количестве стали поступать после потепления, размыли дорогу на 1-м Симферопольском переулке в Пензе.

В Веселовке размыло дорогу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил в ходе выезда на место начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов, отводной канал не справился с объемом воды, не помогли и мешки с песком, в результате мощный поток, под сильным уклоном стекающий по улице, подмыл основание дорожного полотна.

Обсудив ситуацию, глава администрации города Виктор Кувайцев поручил начальнику МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву прочистить отводные каналы для обеспечения беспрепятственного прохождения талой воды, а затем приступить к восстановлению дорожного полотна.

«Нужно взять на контроль эту улицу, отслеживать сход талых вод, при необходимости оперативно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения основания дороги», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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