В Мичуринском затопило несколько улиц ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Несколько улиц, находящихся в пойме реки Пензы в поселке Мичуринском Пензенской области, в том числе Озерная и Заозерная, оказались затоплены из-за резкого подъема уровня воды.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» глава администрации Мичуринского сельсовета Любовь Евдокимова, в зону подтопления попало около 20 домов.

Она отметила, что перед паводком было завезено более 500 мешков с песком, но последствий паводка избежать не удалось, потому что, вопреки ожиданиям, вода пришла со стороны нового, а не старого русла реки.

«Я сейчас собираю все фамилии и узнаю, у кого что затоплено, чтобы потом, когда сойдет вода, пройти и составить акт, какой у кого нанесен ущерб», — сказала собеседница агентства.

Глава администрации сельсовета выразила надежду на то, что тем, чьи дома и имущество не были застрахованы, окажут помощь.

«Дорогу нам придется здесь восстанавливать, ее размыло. Мы ее в 2013 году делали», — отметила Любовь Евдокимова.

По ее словам, подобная ситуация наблюдалась в 2012 году, но тогда последствия паводка были не такими значительными.

Как пояснили местные жители, что подтопление началось утром в среду, 11 апреля, но около полудня вода стала прибывать настолько резко, что некоторые не успели спасти кур и те погибли.

Электричество в районе подтопления отключено.

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и пензенского пожарно-спасательного центра. Есть спецтехника и плавсредства.

При этом уровень воды постепенно опускается. В некоторых местах вода все еще выше колена и нельзя пройти даже резиновых сапогах.