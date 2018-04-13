В Пензе распределят гранты на благоустройство территорий ЖКХ

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Городской конкурс социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления, стартует в Пензе 25 апреля.

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Его победители получат право на получение грантов в виде субсидий.

Конкурс пройдет в шести номинациях.

Одна из них — «Живем комфортно». К участию в ней допускаются проекты, направленные на улучшение состояния жилищного фонда, благоустройство дворовых территорий, создание мест для стоянки автомобилей, строительство и ремонт дорог и тротуаров, ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов, а также работы, связанные с сетями водоснабжения и водоотведения.

В номинации «Зеленый город» будут участвовать проекты, направленные на озеленение дворовых территорий и зон отдыха.

В номинации «Дружно, весело, спортивно» отберут лучшие проекты по обустройству игровых площадок, а также по организации работы клубов, кружков и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В номинации «Город — это люди» будут участвовать проекты, направленные на реализацию общественно полезных инициатив во всех сферах жизнедеятельности, организацию культурно-массовых, досуговых мероприятий и экскурсий для жителей, развитие творческой активности жителей и добровольчества.

В номинации «Патриот своего города» будут рассматриваться проекты, направленные на выполнение социально значимых работ по развитию территорий города, благоустройство зон отдыха, созданию доступной среды и организацию мероприятий в рамках патриотического воспитания детей и молодежи.

В номинации «Огни города» будут оцениваться проекты по организации архитектурной подсветки фасадов многоквартирных жилых домов.

Организовать проведение конкурса предстоит администрациям районов Пензы.

Прием заявок будет осуществляться по 24 мая.

Решение о допуске участников примут в период с 28 мая по 1 июня, а итоги конкурса будут подведены 19 июня.