Директор «Сурского гидроузла» рассказал, какая обстановка наблюдается на водохранилище ЖКХ

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Максимальная приточность в Пензенское водохранилище наблюдалась в ночь на минувшую среду, 11 апреля, и составляла 750 кубометров в секунду. Об этом сообщил директор ФГБУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов.

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Он уточнил, что всего с начала весеннего половодья, то есть с 5 апреля, в водохранилище пришло 212 млн. кубометров воды, из них более 180 было пропущено транзитом.

«За сегодняшний день у нас приточность за сутки составила 620 кубометров, сброс был 400 кубометров в секунду. В 9.00 убавили, он составляет 300 кубометров в секунду», — сказал руководитель учреждения в ходе совещания в правительстве области в пятницу, 13 апреля.

Валерий Парамонов отметил, что небольшое похолодание, пришедшее в регион, привело к тому, что приточность начинает падать, однако некоторое время она еще будет сохраняться из-за ситуации на реках, в том числе Узе и Суре.

«Задача перед нами уже стоит не только пропустить [воду]. Нам уже надо наполнять водохранилище», — пояснил директор «Сурского гидроузла».