EN
21:25:51 Пятница, 13 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
СРОЧНО Главврач онкодиспансера Пензы задержан за взятку в 1 млн. рублей — СКР

Директор «Сурского гидроузла» рассказал, какая обстановка наблюдается на водохранилище

16:32 | 13.04.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Максимальная приточность в Пензенское водохранилище наблюдалась в ночь на минувшую среду, 11 апреля, и составляла 750 кубометров в секунду. Об этом сообщил директор ФГБУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов.

Директор «Сурского гидроузла» рассказал, какая обстановка наблюдается на водохранилище

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что всего с начала весеннего половодья, то есть с 5 апреля, в водохранилище пришло 212 млн. кубометров воды, из них более 180 было пропущено транзитом.

«За сегодняшний день у нас приточность за сутки составила 620 кубометров, сброс был 400 кубометров в секунду. В 9.00 убавили, он составляет 300 кубометров в секунду», — сказал руководитель учреждения в ходе совещания в правительстве области в пятницу, 13 апреля.

Валерий Парамонов отметил, что небольшое похолодание, пришедшее в регион, привело к тому, что приточность начинает падать, однако некоторое время она еще будет сохраняться из-за ситуации на реках, в том числе Узе и Суре.

«Задача перед нами уже стоит не только пропустить [воду]. Нам уже надо наполнять водохранилище», — пояснил директор «Сурского гидроузла».

Загрузка...
Читайте также
Марии Зольниковой из Никольского района исполнилось 100 лет Доход депутата-коммуниста Трутнева за год составил менее 52 тыс. рублей
Чиновники администрации Пензы во главе с мэром вновь убрались в сквере В Пензе полиция подключилась к поискам Ольги Арбузовой
Мина, найденная в Пензе у понтонного моста, оказалась учебной Инвалид из Заречного отправится в колонию за хищение бутылки водки
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама