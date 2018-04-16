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Отключать тепло в домах Пензы начнут 18 апреля

16:56 | 16.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Работы по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний будут начаты в Пензе с предстоящей среды, 18 апреля. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Отключать тепло в домах Пензы начнут 18 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что от жителей поступает большое количество жалоб, поскольку в городе установилась теплая погода, а батареи работают на полную мощность, в связи с чем приходится открывать окна.

«Чтобы избежать ненужных затрат, принято решение приступить к завершению в городе Пензе отопительного периода с 18 апреля 2018 года без отключения горячего водоснабжения», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 16 апреля.

Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину совместно с потребителями, компаниями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и жилищно-эксплуатационными организациями начать соответствующие работы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, дошкольные и общеобразовательные организации.

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