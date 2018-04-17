Жильцы домов для детей-сирот в Заре задолжали 2 млн. рублей за ЖКУ ЖКХ

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Жильцы трех домов для детей-сирот в микрорайоне Заря города Пензы задолжали более 2 млн. рублей за коммунальные услуги. Об этом гендиректор ООО «Федеральная управляющая компания» Юрий Устинов сообщил мэру Виктору Кувайцеву, посетившему микрорайон во вторник, 17 апреля.

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Глава администрации города распорядился принять меры для решения проблемы.

Он также осмотрел площадки, где ведется строительство еще двух домов для детей-сирот и планируется возведение третьего.

«Нужно призвать подрядчика нарастить темп по второму строению и приступить к разработке котлована под строительство третьего дома», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, возведение коробки дома, который должен быть сдан летом, завершено, ведутся внутренние отделочные работы. На втором объекте, планируемом к вводу в сентябре, возводятся стены на уровне второго этажа.