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Жильцы домов для детей-сирот в Заре задолжали 2 млн. рублей за ЖКУ

13:43 | 17.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Жильцы трех домов для детей-сирот в микрорайоне Заря города Пензы задолжали более 2 млн. рублей за коммунальные услуги. Об этом гендиректор ООО «Федеральная управляющая компания» Юрий Устинов сообщил мэру Виктору Кувайцеву, посетившему микрорайон во вторник, 17 апреля.

Жильцы домов для детей-сирот в Заре задолжали 2 млн. рублей за ЖКУ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава администрации города распорядился принять меры для решения проблемы.

Он также осмотрел площадки, где ведется строительство еще двух домов для детей-сирот и планируется возведение третьего.

«Нужно призвать подрядчика нарастить темп по второму строению и приступить к разработке котлована под строительство третьего дома», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, возведение коробки дома, который должен быть сдан летом, завершено, ведутся внутренние отделочные работы. На втором объекте, планируемом к вводу в сентябре, возводятся стены на уровне второго этажа.

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