Более 2 млн. Гкал теплоэнергии отпущено «Т Плюс» в Пензе и Саранске в I квартале ЖКХ

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. 2,3 тыс. Гкал тепловой энергии отпущено от саранской ТЭЦ-2, пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, котельной «Арбеково», а также котельных филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в I квартале 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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«На саранской ТЭЦ-2, пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 было выработано более 856 млн. кВт/ч электроэнергии», — уточнили в организации.

По данным теплотехнической службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выработка электроэнергии возросла на 9,1%, отпуск тепла — на 6,96%.

Филиал «Мордовский», работающий в составе группы компаний «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В его состав входят саранская ТЭЦ-2, пензенские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, АО «СаранскТеплоТранс», АО «Т Плюс теплосеть Пенза», а также котельная «Арбеково».

Установленная электрическая мощность — 681 МВт, тепловая — 2 тыс. 578 Гкал/ч.