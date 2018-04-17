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В Лунино директор организации оштрафован за отсутствие воды на улице Набережной

17:06 | 17.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Руководитель ООО «Лунинское» наказан за нарушение прав жителей рабочего поселка Лунино Пензенской области на бесперебойное водоснабжение.

В Лунино директор организации оштрафован за отсутствие воды на улице Набережной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, в период с 4 по 14 февраля 2018 года данной организацией не осуществлялось водоснабжение домов на улице Набережной, причем была нарушена допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды — 8 часов суммарно в течение месяца или 4 часа единовременно.

«По результатам прокурорской проверки директор ООО «Лунинское» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами», а виновное лицо — к дисциплинарной ответственности», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в отведенный для этого срок водоснабжение восстановить не удалось — причиной стало сильное промерзание грунта и отсутствие спецтехники.

«В связи с этим в отношении руководителя общества было возбуждено дело по ст. 17.7 КоАП РФ [«Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении»], постановлением мирового судьи он оштрафован на 2,5 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент водоснабжение восстановлено.

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