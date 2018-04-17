В Лунино директор организации оштрафован за отсутствие воды на улице Набережной ЖКХ

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Руководитель ООО «Лунинское» наказан за нарушение прав жителей рабочего поселка Лунино Пензенской области на бесперебойное водоснабжение.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, в период с 4 по 14 февраля 2018 года данной организацией не осуществлялось водоснабжение домов на улице Набережной, причем была нарушена допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды — 8 часов суммарно в течение месяца или 4 часа единовременно.

«По результатам прокурорской проверки директор ООО «Лунинское» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами», а виновное лицо — к дисциплинарной ответственности», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в отведенный для этого срок водоснабжение восстановить не удалось — причиной стало сильное промерзание грунта и отсутствие спецтехники.

«В связи с этим в отношении руководителя общества было возбуждено дело по ст. 17.7 КоАП РФ [«Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении»], постановлением мирового судьи он оштрафован на 2,5 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент водоснабжение восстановлено.