В Пензе форум «ЖКХ-2018: проблемы и пути решения» состоится 24 апреля ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Региональный форум «ЖКХ-2018: проблемы и пути решения» состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий вторник, 24 апреля.

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Работа будет одновременно идти в шести секциях с 10.00.

Участники форума обсудят реализацию программ капитального ремонта многоквартирных домов, переселения из аварийного жилого фонда, тарифное регулирование и реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Также будет уделено внимание изменению законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам, лицензионному контролю за деятельностью управляющих организаций, государственно-частному партнерству, концессионным соглашениям и модернизации инфраструктуры через Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, будут затронуты экологические аспекты деятельности.

В 11.30 состоится общее пленарное заседание, сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.