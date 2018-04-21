В Пензе состоялся городской субботник ЖКХ

Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Общегородской субботник, в котором приняли участие чиновники, работники различных предприятий и учреждений и студенты, состоялся в Пензе 21 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

В частности, уборкой сквера «Журавли» на проспекте Победы занялись губернатор Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев, глава Пензы Валерий Савельев, сотрудники областного правительства, администрации и депутаты гордумы. Они граблями собрали прошлогоднюю листву.

Силами МУП «Зеленое хозяйство» были опилены деревья, выполнены работы по сбору и вывозу мусора со сквера.

В ходе субботника глава региона отметил, нужно восстановить зеленые насаждения, которые были вырублены в результате ремонта дорог.

«Привлекая специалистов, [следует] грамотно осуществлять подбор пород деревьев, каждый сезон проводить озеленение, ведь годы должны пройти, прежде чем эти саженцы вырастут», — сказал он.

Сотрудники министерств, Законодательного собрания и Счетной палаты Пензенской области, регионального управления ФСИН России по региону убрались внутри своих зданий и навели порядок на прилегающей территории.