Подрядчиков, работавших по проекту «БКД», начали привлекать к восстановлению асфальта ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Власти Пензы убедили руководство ресурсоснабжающих организаций обращаться к подрядчикам, занимавшимся реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги», если на отремонтированных участках произошли коммунальные аварии, и теперь необходимо восстанавливать асфальтовое покрытие. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы сейчас их в таком добровольно-принудительном порядке обязали на тех дорогах, которые ремонтировались по программе «Безопасные и качественные дороги», чтобы они обратились за восстановлением к той организации, которая там уложила асфальт», — пояснил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 23 апреля.

Глава администрации Пензы напомнил, что при реализации проекта в ряде случаев использован щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), который должен быть уложен и при восстановлении разрушенных участков.