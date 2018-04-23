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Подрядчиков, работавших по проекту «БКД», начали привлекать к восстановлению асфальта

14:27 | 23.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Власти Пензы убедили руководство ресурсоснабжающих организаций обращаться к подрядчикам, занимавшимся реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги», если на отремонтированных участках произошли коммунальные аварии, и теперь необходимо восстанавливать асфальтовое покрытие. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Подрядчиков, работавших по проекту «БКД», начали привлекать к восстановлению асфальта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы сейчас их в таком добровольно-принудительном порядке обязали на тех дорогах, которые ремонтировались по программе «Безопасные и качественные дороги», чтобы они обратились за восстановлением к той организации, которая там уложила асфальт», — пояснил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 23 апреля.

Глава администрации Пензы напомнил, что при реализации проекта в ряде случаев использован щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), который должен быть уложен и при восстановлении разрушенных участков.

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