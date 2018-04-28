В Минстрое России оценили работу пензенской Госжилстройтехинспекции ЖКХ

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская область вошла в число регионов, занявших третью строчку в рейтинге по качеству работы жилищной инспекции в I квартале 2018 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

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Он уточнил, что первое место в рейтинге заняли сразу семь субъектов РФ — Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Республика Алтай, Марий Эл, Московская, Тульская области и Хабаровский край.

«Второе место разделили Москва, Амурская, Владимирская, Кемеровская, Калужская, Липецкая, Ленинградская, Магаданская области и Северная Осетия – Алания, а третью позицию заняли Архангельская, Калининградская, Пензенская, Рязанская, Ярославская области, Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика», — уточнил Михаил Мень в ходе всероссийского совещания, состоявшегося в минувшую пятницу, 27 апреля.

Министр добавил, что на последних строках рейтинга оказались Ульяновская и Оренбургская области, а также Калмыкия и Коми.

Как сообщает пресс-служба Минстроя России, деятельность Госжилинспекций оценивается по доле результатов проверок, признанных недействительными, исполненных предписаний, вступивших в силу судебных решений, по своевременности предоставления отчетов, наличию и функционированию горячей линии и другим показателям.