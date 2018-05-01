Специалисты «Т Плюс» не проводили работы на улице Куйбышева в Пензе — пресс-служба ЖКХ

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Размещенная накануне на сайте администрации Пензы информация о том, что на участке тротуара в районе дома №35 на улице Куйбышева, где провалился асфальт, работы по ремонту теплосетей якобы вели специалисты ПАО «Т Плюс», а затем восстановили покрытие с нарушением технологии, вызвала удивление энергетиков, поскольку они их в данном месте не проводили. Это следует из сообщения пресс-службы мордовского филиала компании, поступившего в ИА «PenzaNews» во вторник, 1 мая.

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«По адресу: город Пенза, улица Куйбышева, 35, работы группой компаний «Т Плюс» не проводились ввиду отсутствия там наших сетей», — говорится в тексте.

Как сообщил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев, вопросу благоустройства участков компания всегда уделяет особое внимание, но только в зоне своей ответственности.

Он уточнил также, что из 14 первоочередных участков, согласованных с мэрией Пензы, работы по восстановлению дорожного покрытия над тепломагистралями компании «Т Плюс» осталось завершить на двух — улицах Кирпичной и Минской.

Василий Журавлев заверил, что это будет сделано в максимально короткие сроки.

АО «Т Плюс теплосеть Пенза» входит в состав группы компаний «Т Плюс». Обслуживает в Пензе около 139 км тепломагистралей в двухтрубном исполнении.

В ее распоряжении находятся семь насосных станций и пять центральных теплопунктов.