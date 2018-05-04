Жители улицы Глазунова бьют тревогу из-за опасной ямы вблизи детской площадки ЖКХ

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Жильцы дома №1 на улице Глазунова в Пензе возмущены бездействием представителей сферы ЖКХ, ответственных чиновников и сотрудников надзорных ведомств, которые не предпринимают должных мер в связи с опасной дорожной обстановкой, сложившейся в их дворе после проведения земляных работ.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» одна из местных жительниц, в первых числах марта, когда еще лежал снег, произошла авария на сетях водоснабжения, для ликвидации которой рабочие с помощью экскаватора вырыли траншею поперек внутридворовой дороги — от подъезда №5 по направлению к детской площадке.

Ремонтные работы во дворе дома №1 на улице Глазунова, 3 марта 2018 г.

«Слой асфальта они сняли, почву переместили в сторону, а когда трубы отремонтировали, то засыпали образовавшуюся яму мерзлым песком. Естественно, со временем он просел», — сказала собеседница агентства.

Ремонтные работы во дворе дома №1 на улице Глазунова, 3 марта 2018 г.

Женщина добавила, что жители в целом с пониманием отнеслись к произошедшему, рассчитывая, что с наступлением благоприятной погоды дорогу все-таки восстановят, однако их ожидания не оправдались.

«18 апреля мы наблюдали следующую картину: приехал грузовик, который высыпал на песок гору щебня, после чего трактор с ковшом как смог разровнял поверхность», — пояснила жительница дома на улице Глазунова.

Двор дома №1 на улице Глазунова, 18 апреля 2018 г.

Она особо обратила внимание на то, что организация, проводившая работы, заранее о них никого не уведомила: в итоге трактористу мешали припаркованные у дома машины, которые автомобилисты вполне могли бы переставить.

Двор дома №1 на улице Глазунова, 18 апреля 2018 г.

По словам женщины, еще до наступления майских праздников на месте проведения земляных работ образовался провал, при этом за последнюю неделю не было принято никаких мер по обеспечению безопасности пешеходов и водителей — участок не огорожен.

Дорога около дома №1 на улице Глазунова, 3 мая 2018 г.

Корреспондент ИА «PenzaNews», оценивший обстановку на месте, убедился, что дорога во дворе дома №1 на улице Глазунова не соответствует нормативным требованиям. Проехать по ней, не зацепив днищем или передним бампером, может не каждая машина.

В общей сложности асфальт отсутствует на участке более 6 метров в длину и около 2,5 метров в ширину. Также имеется провал глубиной около 20 см.

Опасная яма — свыше 1,5 метров в длину, шириной 1 метр и глубиной около 70 см — расположена в районе примыкания газона. Провалиться в нее могут в том числе дети, которые приходят сюда покататься на качелях и поиграть.

Детская площадка во дворе дома №1 на улице Глазунова, 3 мая 2018 г.

Территория между местом проведения земляных работ и детской площадкой находится в запустении: с наступлением весны она так и не была убрана и облагорожена. Неподалеку валяется сломанная деревянная лавка.

Жильцы дома надеются, что огласка в СМИ поможет скорейшему решению проблемы и восстановлению дороги, несмотря на приближающиеся выходные дни и предстоящий праздник.