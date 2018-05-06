Мэр Пензы посмотрел, как в выходной очищают лесополосу на Окружной ЖКХ

Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично убедился, что очистка лесополосы на улице Окружной от валежника и бытового мусора продолжается в воскресенье, 6 мая.

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На месте директор МУП «Зеленое хозяйство Пензы» Вячеслав Голохвастов сообщил ему, что в работах по благоустройству задействовано восемь человек.

Четыре работника предприятия спиливают сухие ветви деревьев, остальные собирают мусор вдоль дороги от улицы Мира до спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Мэр отметил, что приводить зеленые зоны Пензы в порядок необходимо не только по экологическим причинам.

«Их ухоженный вид создает благоприятное впечатление о городе и радует горожан», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.