В Пензе суд взыскал с муниципалитета 520 тыс. рублей по делу о взносах на капремонт ЖКХ

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области полностью удовлетворил исковые требования Регионального фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов о взыскании с муниципального образования в лице управления ЖКХ Пензы почти 520 тыс. рублей.

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Из них задолженность по взносам на капремонт составила около 498 тыс. рублей, а пени — свыше 22 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, задолженность по оплате взносов на капремонт сформировалась за период с 1 ноября 2014 года по 25 июля 2017 года. При этом она возникла до того, как муниципальное жилье было приватизировано физическими лицами.

Речь идет о 84 жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах Пензы.

При расчете суммы было учтено, что на 2014 год минимальный размер взноса на территории Пензенской области утвержден в размере 6 рублей 60 копеек за 1 кв. метр общей площади, на 2015 и 2016 годы — 6 рублей 90 копеек, на 2017 — 7 рублей 20 копеек.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня его принятия.