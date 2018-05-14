Мэр Пензы предложил вернуть ответственность за парковку на газонах ЖКХ

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил дополнить региональный кодекс об административных правонарушениях статьями, предусматривающими наказание за размещение информационных конструкций с нарушением установленных требований, загрязнение территорий транспортными средствами, а также размещение машин на газонах.

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В ходе оперативного совещания в облправительстве, состоявшегося 14 мая, мэр сообщил, что количество материалов, поступивших в административные комиссии районов города за четыре месяца 2018 года, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Виктора Кувайцева, объективной причиной сокращения их числа стали внесенные в апреле 2017 года изменения в региональный закон «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях».

Мэр пояснил, что теперь физические и юридические лица не несут административную ответственность за указанные нарушения, хотя ранее только за парковку на территориях с зелеными насаждениями ежегодно наказывали до 2,5 тыс. человек.

Виктор Кувайцев привел данные, согласно которым, с 1 апреля 2017 года по настоящее время все 166 обращений по фактам парковки на газонах направлялись администрацией Пензы в адрес соответствующих структур, однако затем они были возвращены в мэрию без рассмотрения.

«Если за нарушением следует наказание, то люди будут стремиться избегать нарушений, поэтому, если соответствующие поправки будут внесены, то это позволит администрации города существенно повысить уровень благоустройства», — подчеркнул мэр.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, губернатор Иван Белозерцев согласился с необходимостью внесения предлагаемых изменений в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях.

Ожидается, что поправки будут рассмотрены на ближайшей сессии Законодательного собрания региона.