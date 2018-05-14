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Мэр Пензы предложил вернуть ответственность за парковку на газонах

15:57 | 14.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил дополнить региональный кодекс об административных правонарушениях статьями, предусматривающими наказание за размещение информационных конструкций с нарушением установленных требований, загрязнение территорий транспортными средствами, а также размещение машин на газонах.

Мэр Пензы предложил вернуть ответственность за парковку на газонах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе оперативного совещания в облправительстве, состоявшегося 14 мая, мэр сообщил, что количество материалов, поступивших в административные комиссии районов города за четыре месяца 2018 года, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Виктора Кувайцева, объективной причиной сокращения их числа стали внесенные в апреле 2017 года изменения в региональный закон «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях».

Мэр пояснил, что теперь физические и юридические лица не несут административную ответственность за указанные нарушения, хотя ранее только за парковку на территориях с зелеными насаждениями ежегодно наказывали до 2,5 тыс. человек.

Виктор Кувайцев привел данные, согласно которым, с 1 апреля 2017 года по настоящее время все 166 обращений по фактам парковки на газонах направлялись администрацией Пензы в адрес соответствующих структур, однако затем они были возвращены в мэрию без рассмотрения.

«Если за нарушением следует наказание, то люди будут стремиться избегать нарушений, поэтому, если соответствующие поправки будут внесены, то это позволит администрации города существенно повысить уровень благоустройства», — подчеркнул мэр.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, губернатор Иван Белозерцев согласился с необходимостью внесения предлагаемых изменений в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях.

Ожидается, что поправки будут рассмотрены на ближайшей сессии Законодательного собрания региона.

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