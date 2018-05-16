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Ситуацией с водоснабжением в Березовке занялась прокуратура

12:02 | 16.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с восстановлением водоснабжения жителей села Березовка Колышлейского района Пензенской области, которое было прекращено из-за произошедшего 9 апреля обвала обустроенной в 1979 году водяной скважины и засорения труб песком. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ситуацией с водоснабжением в Березовке занялась прокуратура

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Председатель сельского потребительского обслуживающего кооператива «Водолей», занимающегося водоснабжением жителей села, привлечен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами. Ему внесено представление об устранении нарушений», — сказали в прокуратуре области.

В пресс-службе добавили, что также в отношении него возбуждено еще одно дело об административном правонарушении в связи с отсутствием у кооператива лицензии на недропользование.

«Как кооперативом, так и администрацией Березовского сельсовета принимаются срочные меры к восстановлению водоснабжения: организован подвоз воды населению, приобретено 300 метров труб, проводится их укладка к другой скважине. Подачу воды планируется полностью восстановить в начале следующей недели», — пояснили в ведомстве.

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