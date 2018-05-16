Денис Паслер поблагодарил специалистов за достойное прохождение отопительного сезона ЖКХ

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер в ходе пресс-конференции, в которой в режиме видеосвязи приняли участие представители структурных подразделений 16 регионов, в том числе Пензенской области, поблагодарил специалистов за достойное прохождение отопительного сезона.

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Он подчеркнул, что холдинг уже начал подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, в связи с чем, по его словам, будут приложены все усилия для того, чтобы еще больше повысить устойчивость системы.

При этом Денис Паслер обратил особое внимание на то, что «Т Плюс» не в полном объеме получает оплату за поставленные услуги, а это средства, которые потенциально могли бы быть направлены на совершенствование сетей.

«Проблема задолженности остается. Работа в этом направлении, конечно же, будет усиливаться и улучшаться, потому что задолженность в 94 млрд. рублей критична», — сказал он.

Первым регионом, который вышел на связь, стала Республика Коми. Участники пресс-конференции из Пензы получили возможность задать свои вопросы четвертыми по очереди. Так, один из них касался работы по сокращению случаев отключения тепла.

Денис Паслер сообщил, что в течение прошлого отопительного сезона зафиксировано на 24% меньше отключений по сравнению с предыдущим периодом, поскольку было заменено около 6% от 152 км магистральных сетей, находящихся в ведении компании в Пензе.

«Говорят, что 5% сетей нужно менять, чтобы система была надежная и стабильная. Мы в прошлом году поменяли 9 км, это больше 5%. В этом году у нас план не меньше — мы тоже поменяем порядка 7–8% наших магистральных сетей», — сказал он.

Руководитель энергохолдинга высказал мнение, что проблема отключения тепла сейчас стоит гораздо менее остро, чем в прежние годы, и почти сошла на нет.

Также прозвучал вопрос о благоустройстве участков, на которых проводились разрытия во время ремонтных работ.

«Он, безусловно, животрепещущий на всех территориях, там, где власть обращает на это внимание и занимается благоустройством. Не везде этому уделяют такое пристальное внимание. В Пензе, нужно отметить, губернатор очень внимательно всегда относится к этому вопросу», — подчеркнул Денис Паслер.

Он уточнил, что работы осуществляются согласно ранее оговоренным срокам без отставания, а руководство компании и региона находится в постоянном взаимодействии.

Комментируя услышанное, и.о. директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин конкретизировал информацию, заявив, что работы на всех главных улицах Пензы были завершены к 1 мая, а на других участках — в течение последующих двух недель.

«За это время все оставшееся сделано. Могу спокойно и смело администрации в глаза смотреть. Я все, что пообещал, выполнил», — сказал он.