В Пензе заранее позаботились о благоустройстве участков после аварий на сетях ЖКХ

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Компания «Т Плюс» заранее позаботилась о восстановлении благоустройства на тех участках, где потребуется проведение земляных работ из-за аварийных ситуаций на теплосетях. Об этом сообщил и.о. директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

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По его словам, в 2018 году организация решила действовать на опережение, благодаря чему уже заключено два контракта на работы по асфальтированию.

«Один контракт — на 3 млн. рублей — это мы сделали в настоящее время все объемы по благоустройству, которое было нами нарушено [там], где были разрытия в течение отопительного сезона. По прошлому году мы все закрыли», — пояснил Андрей Ванин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 16 мая.

Он добавил, что второй контракт на 12 млн. рублей рассчитан на приведение в порядок тех участков, где возможны порывы во время опрессовки и ремонта тепловых сетей.

Андрей Ванин отметил, что восстановление на тех территориях, где будет проводиться плановый ремонт или замена труб, как и раньше, включено в соответствующие сметы.