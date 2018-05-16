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«Т Плюс» планирует наращивать инвестиции в теплосети Пензы

17:40 | 16.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Компания «Т Плюс» намерена планомерно увеличивать вложения в замену теплосетей в Пензе в рамках собственной инвестиционной программы. Об этом заявил председатель правления холдинга Денис Паслер в ходе пресс-конференции, в которой в режиме видеосвязи приняли участие представители структурных подразделений 16 регионов, в том числе Пензенской области.

«Т Плюс» планирует наращивать инвестиции в теплосети Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что в 2018 году намечено заменить трубы на 15 наиболее проблемных участках.

«Уверен, что надежность в этом узле у нас, как и в прошлую зиму, существенно улучшится. Я встречался и с губернатором [Иваном Белозерцевым], и с главой [администрации Пензы Виктором Кувайцевым]. Меня, конечно же, радует, что власть видит: тенденция очевидна, и ситуация существенно улучшилась», — пояснил Денис Паслер.

По его словам, план работ четко определен, проведена необходима подготовка.

«У нас уже и закуплены материалы, и объекты известны, и с администрацией [Пензы] все согласовано, и график есть, и подрядные организации выбраны для работы. На трех объектах [на улице Кижеватова, а также проспектах Победы и Строителей] уже начата работа. Мы все обязательно сделаем, чтобы еще успешнее работать», — отметил руководитель энергохолдинга.

В свою очередь и.о. директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», главный инженер Андрей Ванин уточнил, что в Пензе в теплосети будет вложено около 550 млн. рублей.

«235 млн. рублей — это инвестиции, это перекладка, новые трубы. 79 млн. рублей — это опрессовка, благоустройство. По генерации, по источникам — это 126 млн. рублей, и 106 млн. рублей — это ремонт, это техническая подготовка, утепление», — пояснил он.

Андрей Ванин добавил, что в общей сложности планируется заменить 9 км теплосетей.

«На трех участках сейчас идут вскрышные земляные работы», — сообщил руководитель филиала, обратив внимание на то, что специалисты начали их раньше графика, при этом они обеспечены материалами на весь май и июнь.

По словам Андрея Ванина, перекладка сетей предусмотрена на улицах Чкалова, Каракозова, Ворошилова, Суворова, Кижеватова, Тернопольской, Карпинского, Воровского, Шмидта, Саранской, а также проспектах Строителей и Победы.

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