МКП «Теплоснабжение Пензы» задолжало «Т Плюс» почти 1,4 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Просроченная дебиторская задолженность МКП «Теплоснабжение города Пензы» перед ПАО «Т Плюс» составляет 1 млрд. 380 млн. рублей. Об этом сообщил руководитель Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

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«Это [за] 12 периодов задолженность — с февраля 2017 года. […] У нас на сегодняшний день более 600 млн. рублей из данной дебиторской задолженности в исполнительных листах», — сказал он в ходе пресс-конференции в среду, 16 мая.

Павел Овчаров напомнил, что собственником казенного предприятия является управление муниципального имущества Пензы.

«В соответствии с данной правовой формой, субсидиарную ответственность несет администрация [Пензы], то есть она может спокойно повлиять, и, я думаю, влияет [на ситуацию]. На сегодняшний день они, в принципе, готовятся к отопительному сезону на следующий год. Есть какие-то вопросы, но мы их совместно с администрацией решаем и снимаем», — сказал он.

В свою очередь и.о. директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин обратил внимание на то, что сумма задолженности МКП сопоставима с объемом вложений в городские сети за трехлетний период.

«Откуда взялась задолженность в 1 млрд. 380 [млн. рублей]? Кто-то ее создал. С этим надо разбираться, а не с тем, что мы сейчас с них эту задолженность берем и требуем, а им не на что готовиться [к отопительному сезону]. А нам на что готовиться?» — спросил он.

В продолжение темы Павел Овчаров напомнил, что выручка филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за прошлый год составила 3 млрд. 80 млн. рублей, а общая дебиторская задолженность перед структурным подразделением, в том числе текущая, на сегодняшний день составляет 2 млрд. рублей.

Он также уточнил, что на прямые расчеты к настоящему времени перешло 90% жилых домов.