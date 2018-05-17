Андрей Ванин обозначил направления ремонтной программы «Т Плюс» в Пензе ЖКХ

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Ремонтная программа компании «Т Плюс» в Пензе на 2018 год предусматривает не только приведение в порядок сетей, но и работы на ТЭЦ-1, плотине и в котельной «Арбеково». Об этом сообщил и.о. директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин в ходе пресс-конференции 16 мая, отвечая на соответствующий вопрос ИА «PenzaNews».

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Он пояснил, что по результатам обследования плотины, благодаря которой вода из реки Суры используется для технологических нужд ТЭЦ-1, был сделан вывод о необходимости проведения ряда работ на данном объекте.

«Когда вода переливается, перетекает через плотину, то в ее нижнем бьефе происходит разрушение — там нужно усилить. У нас на это запланировано около 95 млн. рублей, причем материалы уже закуплены», — сказал Андрей Ванин.

По его словам, в частности, на склад доставлены железобетонные плиты и арматура стоимостью 20 млн. рублей.

«Дно реки в нижнем бьефе необходимо выровнять, выстелить высокопрочным гранитным щебнем с послойным уплотнением, после чего на него уложить эти плиты. Также будут выполнены бетонные работы по устройству одноступенчатого перепада, укрепление берега шпунтовыми сваями. Причем для обеспечения возможности выполнения этих работ будет перекрыта половина русла реки Суры. То есть по ту сторону плотины мы должны отгородить часть русла, предварительно организовав переток только через шандоры, осушить ее и провести работы», — добавил он.

Руководитель филиала обратил внимание на то, что для ремонта гидротехнического сооружения будет привлечена сторонняя компания, а работы будут осуществляться по проекту реконструкции плотины, прошедшему государственную экспертизу.

«Мы хорошие специалисты по ремонту котлов, турбин и вспомогательного оборудования. Здесь — привлекаем специализированную организацию, которая нам это сделает», — пояснил Андрей Ванин, отметив, что завершить работы намечено в 2019 году.

Кроме того, он сообщил, что на ТЭЦ-1 ведется текущий ремонт турбин и котла.

«В ночь [на 16 мая] котел прошел опрессовку. Сейчас идут обмуровочные и изоляционные работы», — уточнил глава структурного подразделения.

По его словам, также предстоит провести техническое освидетельствование оборудования и продление сроков эксплуатации.

«Помимо ремонтных работ, мы многое делаем для повышения экономичности станции: можно на одном и том же оборудовании работать с разными удельными [показателями]. В Пензе сейчас около трех инвестиционных проектов мелких — 5–10 млн. рублей — реализуются», — подчеркнул Андрей Ванин.

Он добавил, что инвестиционный комитет «Т Плюс» выделяет дополнительные средства на реализацию наиболее интересных инициатив.

«В настоящее время у нас по котельной «Арбеково» есть такой инвестиционный проект по повышению экономической эффективности. По химводоподготовке по всем трем источникам — это ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково» — мы вынесли на инвестиционный комитет мероприятия. Есть по котельной «Арбеково», по насосной станции и по электрике очень интересные, с точки зрения привлекательности и экономической эффективности, проекты», — сказал руководитель филиала.