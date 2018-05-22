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В Пензе продлен месячник по благоустройству

11:14 | 22.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Месячник по благоустройству продлен в Пензе до 2 июня включительно. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе продлен месячник по благоустройству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, в последний день месячника состоится общегородской субботник.

Контроль за исполнением постановления возложен на вице-мэра Юрия Ильина и глав администраций районов Пензы.

Юридическим и физическим лицам в рамках месячника предложено очистить от грязи и покрасить фасады, цоколи, водостоки, ограждающие элементы жилых и общественных зданий, а также выполнить санитарную уборку территорий.

Департаменту ЖКХ Пензы рекомендовано активизировать деятельность административно-технической инспекции и усилить контроль за своевременным восстановлением дорожного полотна в местах проведения земляных работ.

МУП по очистке города на период месячника организует бесплатное временное размещение мусора на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов за исключением промышленного и строительного мусора.

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