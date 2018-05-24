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Более 100 млн. рублей задолженности за энергоресурсы погашено в Пензенской области

18:19 | 24.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Задолженность за энергоресурсы на сумму более 101,5 млн. рублей погашена в Пензенской области благодаря мерам прокурорского реагирования, принятым с января по апрель 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Более 100 млн. рублей задолженности за энергоресурсы погашено в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К примеру, по результатам проведенной прокуратурой Ленинского района проверки было внесено представление директору муниципального казенного предприятия «Теплоснабжение города Пензы» [Михаилу Кудимову], имеющего задолженность за энергоресурсы в размере 1 млрд. 405 млн. рублей. По итогам прокурорского вмешательства предприятием полностью погашена задолженность перед ООО «ТНС энерго Пенза», а также частично — перед ПАО «Т Плюс» в размере более 80 млн. рублей», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что за четыре месяца проверками было охвачено более 90 организаций ЖКХ, по результатам которых выявлено 98 нарушений, повлекших образование просроченной кредиторской задолженности.

«С целью их устранения прокурорами внесено 83 представления. 41 виновное лицо привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. В следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании направлено шесть материалов прокурорских проверок, в настоящее время по ним возбуждено два уголовных дела», — уточнила Светлана Артамонова.

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