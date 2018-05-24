Пензенское УФАС возбудило дело в отношении зареченского «Горгаза» ЖКХ

Заречный, 24 мая 2018. PenzaNews. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении акционерного общества «Горгаз», осуществляющего деятельность в Заречном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС России.

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В ведомстве пояснили, что был проведен анализ документов, представленных организацией в обоснование размера тарифа на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО).

«Выявлено, что, помимо обоснованных прочих расходов, учтенных при расчете тарифов на услуги по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, были включены затраты, не относящиеся к хозяйственной деятельности общества», — отметили в УФАС.

В пресс-службе добавили, что в действиях компании усматриваются признаки нарушения закона «О защите конкуренции», выразившегося в установлении и поддержании монопольно высокой цены на данные услуги.

Рассмотрение дела назначено на 20 июня.