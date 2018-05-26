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В Пензе рассматривается возможность структурирования платы за ЖКУ

16:24 | 26.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Возможность структурирования платы за жилищно-коммунальные услуги по принципу конструктора обсуждается в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе рассматривается возможность структурирования платы за ЖКУ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе встречи в мэрии с активистом в сфере ЖКХ, членом общественной палаты Пензенской области Владимиром Лощининым в субботу, 26 мая, была затронута проблема ненадлежащего исполнения обязанностей управляющей компанией и отсутствия возможности ее нормальной работы из-за долгов собственников.

Виктор Кувайцев отметил, что у таких взаимоотношений жильцов и УК нет будущего.

«Как один из вариантов решения проблемы сейчас прорабатывается вопрос структурирования деятельности управляющих компаний, когда плата за услуги будет собираться, как конструктор, отдельными фиксированными суммами, к примеру, за уборку пешеходных дорожек, проезжей зоны, игровых площадок, мусорных контейнеров», — сказал он.

По мнению мэра, такой подход позволит минимизировать непонимание сторон и сократить необъяснимые траты денежных средств управляющими компаниями, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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