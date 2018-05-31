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Пензенские прокуроры выявили нарушения в сфере организации сбора и транспортировки ТКО

09:10 | 31.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили нарушения требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), допущенные органами местного самоуправления в нескольких районах Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенские прокуроры выявили нарушения в сфере организации сбора и транспортировки ТКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в Белинском, Бековском, Камешкирском, Малосердобинском, Мокшанском и ряде других районов не обеспечено участие муниципальных органов в организации сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов. Несанкционированные свалки бытовых отходов выявлены, в частности, на территории Белинского, Бековского, Камешкирского, Малосердобинского и Мокшанского районов», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что органами местного самоуправления не всегда соблюдался порядок предоставления земельных участков для размещения отходов.

«К примеру, прокурором Городищенского района установлены факты необоснованного предоставления администрацией города Городище и Среднеелюзанским сельсоветом земельных участков сельскохозяйственного назначения для складирования твердых бытовых отходов без постановки их на государственный кадастровый учет. Аналогичные нарушения выявлены прокурором Пензенского района», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, после рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений.

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