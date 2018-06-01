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В Пензе выбраны дворы, которые благоустроят в рамках создания комфортной среды

17:50 | 01.06.2018 | ЖКХ

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Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Четыре дворовые территории будут благоустроены в Пензе в 2018 году в рамках программы формирования современной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

В Пензе выбраны дворы, которые благоустроят в рамках создания комфортной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе двор вблизи домов №17 и №19 на улице Карпинского; у дома №12 на улице Бородина; территория в районе домов №№25, 27, 29 и 31 на улице Мира; а также вблизи домов №№37, 39, 41, 43, 45 на улице Клары Цеткин и №3 на улице Менделеева.

По данным гордумы, всего заявки на участие в проекте подавали представители 164 многоквартирных домов, при этом одним из обязательных условий участия было согласие жителей на софинансирование работ в размере 5%.

К настоящему времени составлены локально-сметные расчеты, разработаны дизайн-проекты.

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