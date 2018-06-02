Первые лица Пензы присоединились к общегородскому субботнику ЖКХ

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев вместе со своими коллегами присоединились к общегородскому субботнику, который состоялся 2 июня.

Фото: Pgduma.ru

Валерий Савельев принял участие в уборке территории вблизи хоккейной площадки у школы №58, где представители городской думы очистили газоны от сухой травы и листвы, а также вырубили кустарник.

«Считаю, что каждый, кто любит свой город, должен выйти на внутридворовые территории и привести их в надлежащее состояние. Есть замечательная пословица: «Чисто там, где не мусорят», но хочу добавить, что чисто и там, где люди убирают, поэтому сделать город чистым — задача, которую нужно решать совместными усилиями», — отметил Валерий Савельев.

В свою очередь Виктор Кувайцев вместе с сотрудниками мэрии трудился на правом берегу реки Суры в центре Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

«Все больше убеждаемся в том, что культура у нашего населения растет. Конечно, если бы все понимали и не сорили, то в городе было бы гораздо чище. Но в целом, сравнивания состояние этого берега набережной с прошлым годом, здесь было гораздо больше мусора. Мы видим тенденцию, что из года в год общественные территории становится чище», — поделился он своими впечатлениями.

Также Виктор Кувайцев месте с местными жителями высадил молодые березы и рябины вблизи домов на улице Суворова.