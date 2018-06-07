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Стихийные свалки в Бессоновском районе предстоит ликвидировать по решению суда

14:27 | 07.06.2018 | ЖКХ

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Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Суд удовлетворил административные исковые заявления прокурора Бессоновского района Пензенской области в защиту неопределенного круга лиц о понуждении администраций ряда сельсоветов к выполнению работ по ликвидации несанкционированных свалок.

Стихийные свалки в Бессоновском районе предстоит ликвидировать по решению суда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенной прокуратурой проверки было установлено, что в селах Кижеватово, Бессоновка, Блохино, Александровка, Лопуховка и Степановка имеются несанкционированные места размещения бытовых отходов и мусора, которые относятся к отходам IV класса опасности. Администрации сельских советов действенных мер по их ликвидации не предпринимают», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

Он отметил, что, согласно уставам муниципальных образований, организация сбора и вывоза ТКО относится к вопросам местного значения.

«Суд, изучив представленные в деле доказательства, пришел к выводу о том, что бездействие со стороны администраций сельских советов Бессоновского района создает угрозу наступления негативных последствий для окружающей среды, угрозу жизни и здоровью людей, нарушает права неопределенного круга лиц. Административные исковые заявления прокурора удовлетворены в полном объеме. Решения не вступили в законную силу», — пояснил собеседник агентства.

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