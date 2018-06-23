Жители Заречного возмущены невозможностью оплатить ЖКУ в «ЕРКЦ» банковской картой ЖКХ

Заречный, 23 июня 2018. PenzaNews. Жители города Заречного Пензенской области крайне возмущены отказом сотрудников акционерного общества «Единый расчетно-кассовый центр» (АО «ЕРКЦ») принимать банковские карты для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

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По словам горожанина, обратившегося в редакцию ИА «PenzaNews» в надежде на то, что огласка в СМИ поможет внедрить в организации привычные для XXI века технологии, в настоящее время доступна лишь оплата наличными — их требуют в обеих кассах «ЕРКЦ»: как в здании на улице Строителей, 4А, так и в пункте приема платежей на проспекте 30-летия Победы, 23.

«При обращении в расчетно-кассовый центр специалисты категорично заявляют, что карты не принимают. В центральном офисе [на улице Строителей] мне, например, предложили снять наличные здесь же — в банкомате Сбербанка, поскольку иных там просто нет. Получается, что клиенты других банков вынуждены терять деньги из-за комиссии», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что подобная ситуация наблюдается на протяжении длительного времени.

«Возникает вопрос о законности такой организации работы по приему платежей за ЖКУ. Действия «ЕРКЦ» напоминают позицию монополиста, который диктует свои условия, и никто не может на него повлиять, а страдают в конечном итоге зареченцы», — сказал житель ЗАТО.

«Единый расчетно-кассовый центр» был создан администрацией Заречного Пензенской области в 2001 году с целью совершенствования системы расчетов населения с поставщиками жилищно-коммунальных и других услуг.

Изначально «ЕРКЦ» являлся муниципальным предприятием, в ноябре 2008 года центр был преобразован в ОАО, в октябре 2016-го — в АО.

Исполняющим обязанности генерального директора является Александр Токарев.

Согласно последним обнародованным данным, в список аффилированных лиц акционерного общества входят члены совета директоров Александр Токарев, Татьяна Савенкова, Сергей Савин, Алексей Рябов и Александр Желтухин. Кроме того, в нем значатся Михаил Зуйков, ОАО «Телерадиокомпания «Заречный», Олег Климанов и администрация Заречного.